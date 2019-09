© Copyright : DR

Le ministre délégué chargé de la coopération africaine, Mohcine Jazouli, prend part à la 28e édition du Forum économique mondial sur l’Afrique qui se tient du 4 au 6 septembre à Capetown (Afrique du Sud).

Lors de son intervention en marge du «World Economic Forum on Africa», Mohcine Jazouli a affirmé que l’Afrique avait besoin d’un choc de financement pour son développement économique, ajoutant qu’un vaste mouvement d’investissement et de production était nécessaire pour fonder une véritable base industrielle créatrice d’emplois, capable de transformer les matières premières sur place.

Evoquant la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), Jazouli estime que celle-ci va positionner l’Afrique comme la plus grande zone de libre-échange intégrée au monde après l’OMC. La Zlecaf, dit-il, va stimuler le commerce intra-africain et va installer une nouvelle dynamique entre les Etats du continent.

Placé sous le thème: «façonner une croissance inclusive et un avenir commun dans la 4ème révolution industrielle», la 28e édition du Forum économique mondial sur l’Afrique réunit plus de 1.000 dirigeants issus du monde politique, économique, universitaire et de la société civile. Les discussions portent sur les moyens susceptibles de créer les conditions nécessaires aux investissements socio-économiques pour mieux tirer profit du potentiel de l’Afrique.

Quatre sujets sont mis en débat cette année: l’innovation, le développement durable, la digitalisation et la gouvernance.