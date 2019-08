© Copyright : DR

Kiosque360. Le patronat français va mener une mission de prospection au Maroc en octobre. Cette mission, qui regroupera une soixantaine d’entreprises françaises, va cibler plusieurs secteurs tels que les énergies renouvelables, la mobilité, l’environnement, la ville durable, etc.

Le Maroc est un marché stratégique pour les entreprises françaises. Un grand nombre d’entre elles opèrent dans le royaume depuis plusieurs décennies. Et c’est pour renforcer ce lien et explorer de nouvelles opportunités de business que le Medef (patronat français) vient de confirmer une mission en octobre prochain au Maroc.

Selon Aujourd’hui Le Maroc, qui rapporte l’information dans sa livraison de ce vendredi, pas moins d’une soixantaine d’entreprises françaises devrait prendre part à cette mission. Cela témoigne bien de l’engouement des patrons français pour le marché marocain. Le journal précise que cette décision a été prise par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Medef. Cette mission aura pour principale thématique l’innovation et la ville durable. On apprend que les patrons français examineront avec leurs homologues marocains les opportunités liées aux Smart-cities, aux énergies renouvelables et à la mobilité, ainsi qu'à l’environnement.

Le quotidien rappelle que cette information a été annoncée en marge de l’université d’été du Medef, hier, à Paris, et qu’une délégation de la CGEM, présidée par son président, Salaheddine Mezouar, y a pris part dans l’objectif de renforcer les relations entre les deux parties. «Notre venue ici à deux semaines de la tenue de l’université d’été de la CGEM a été l’occasion de rencontrer le président du Medef et son staff pour échanger sur les différents sujets de l’agenda de partenariat entre le secteur privé marocain et le secteur privé français», a affirmé le président de la CGEM.

Pour sa part, Fabrice Le Saché, vice-président du Medef, a assuré que plusieurs entreprises françaises songeaient à investir au Maroc et à nouer des coopérations avec les entreprises marocaines, car le Maroc jouit d’une économie dotée d’une main-d’œuvre formée et compétente. «Le Maroc, c’est aussi un hub pour certaines de nos entreprises vers l’Afrique subsaharienne», a-t-il poursuivi. Aujourd’hui Le Maroc estime que la mission d’octobre prochain permettra au Medef de booster les liens économiques et commerciaux entre les deux pays, ajoutant que l’ambition du patronat français est de repositionner la France en tant que premier partenaire économique du royaume.