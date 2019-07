© Copyright : DR

Kiosque360. Une délégation d’une cinquantaine d’entreprises chinoises conduite par le président du Conseil chinois pour la promotion de la coopération Sud-Sud, Lu Xinhua, est en quête d’opportunités d’investissements au Maroc.

Les opérateurs chinois veulent tisser des liens étroits avec leurs homologues marocains. Pour ce faire, le président du Conseil chinois pour la promotion de la coopération Sud-Sud, Lu Xinhua, conduit actuellement une mission constituée d’une cinquantaine d’entreprises chinoises au Maroc. Selon Les Inspirations Eco, qui s’intéresse au sujet dans sa livraison du jour, la délégation chinoise a été reçue par le président de la CGEM, Salaheddine Mezouar, hier mardi 23 juillet, dans le cadre de la promotion des relations entre le Maroc et la Chine. «Depuis la visite du roi à Pékin en 2016 et la signature de l’accord stratégique, de plus en plus d’entreprises chinoises s’intéressent au Maroc et voient en notre pays un hub pour l’Afrique», a déclaré le président du patronat marocain, cité par Les Inspirations Eco.

Notons qu’outre la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays, Salaheddine Mezouar a mis un accent particulier sur le renforcement de la coopération sino-africaine. Selon lui, le positionnement géostratégique du Maroc fait de notre pays un partenaire de référence pour la Chine, notamment en Afrique de l’Ouest, dans l’espace euro-méditerranéen et dans le monde arabo-musulman.

Rappelons que la CGEM a mis en place une commission Asie, qui témoigne d’ailleurs de sa volonté de raffermir les liens avec le géant asiatique, de son ambition de structurer une démarche et de consacrer une équipe dédiée à cette région du monde. «Notre conseil d’affaires Maroc-Chine est également appelé à aller plus loin dans la structuration des relations d’affaires entre nos deux secteurs privés», estime le président de la CGEM. Du côté chinois, Lu Xinhua a aussi assuré de la volonté de son pays de promouvoir la coopération entre les deux pays, indique le quotidien, ajoutant que la délégation a plaidé pour un rééquilibrage des relations économiques. «Nous sommes prêts à aider les entreprises marocaines à exporter vers la Chine, en leur fournissant le meilleur accompagnement», a-t-il assuré.

Notons aussi qu’une cinquantaine d’entreprises marocaines est allée à la rencontre de la délégation des hommes d’affaires chinois, l’objectif étant d’explorer ensemble les opportunités de business de part et d’autre.