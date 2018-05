© Copyright : DR

Kiosque360. Casablanca travaille d’arrache-pied pour étoffer son réseau de transport, espérant remédier ainsi aux innombrables problèmes de circulation dont souffre la métropole. Les autorités comptent donc lancer, dès 2021, les bus à haut niveau de service (BHNS).

Casablanca est à pied d’œuvre pour renforcer son réseau de transport. Dans son édition de ce 22 mai, Aujourd’hui Le Maroc nous apprend, en effet, que les deux lignes L5 et L6 de bus à haut niveau de service (BHNS) seront opérationnelles à partir du 14 décembre 2021 pour l'une et du 8 janvier 2021 pour l'autre. Pour réaliser ce projet, la SDL Casa Transports a, récemment, lancé un appel d’offres. La mise en œuvre de ces deux lignes s’inscrit dans le cadre du projet de nouvelles lignes du réseau global de transport en site propre dans la métropole. Un projet défini depuis 2014, précise le journal.

Le démarrage des travaux de réalisation des lignes L5 et L6 est prévu pour le mois de juillet 2018. Ces travaux s'étendront sur une période de deux ans environ, pour un investissement évalué à 1,8 milliard de dirhams. Le tracé de la ligne L6 s’étalera sur une distance de 8,5 km et reliera la ville d’Errahma au centre-ville, via la route régionale 3003 et la route nationale 1. L’objectif est de desservir l’axe boulevard Moulay Touhami, Oum Rabie et Abdellah Charif. Aujourd’hui Le Maroc précise que la ligne L5, pour sa part, s’étendra de l’extension de la T1 du tramway jusqu’au quartier Salmiya, sur environ 13 km, et sera constituée de 24 stations. Cette ligne reliera les quartiers Salmiya et Lissasfa.

Ces bus circuleront sur des voies réservées et disposeront d'un site propre. L’objectif est d'offrir des services comparables à ceux du tramway, souligne le journal. En effet, ces bus seront rapides, accessibles et écologiques.