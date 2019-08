© Copyright : DR

Kiosque360. L’Etat va-t-il enfin revoir son train de vie? La question mérite d’être posée, puisque le besoin en financement de l’Etat ne fait qu’augmenter de façon exponentielle chaque année.

Les charges de l’Etat ne font que s’alourdir, s’alarme Les Inspirations Eco dans sa publication en kiosque actuellement. Le journal indique que les besoins en financements de l’Etat explosent, faisant remarquer qu’à fin juillet 2019, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 318,2 milliards de dirhams correspondant à un taux global d’engagement de 58%. Notons que le taux d’émission sur engagement affiche 82% contre 81% en 2018.

De même, les dépenses émises au titre du budget général ont été de 209,8 milliards de dirhams à fin juillet 2019, en progression de 15,8% par rapport à la même période en 2018, et ce en raison de l’augmentation de 11,3% des dépenses de fonctionnement, de 4% des dépenses d’investissement et de 41,8% des charges de la dette budgétisée.

Selon le quotidien, la hausse des charges de la dette budgétisée s’explique par l’augmentation de 70,9% des remboursements du principal et la hausse de 12,8% des intérêts de la dette. On apprend aussi que la part du budget général dans les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux a connu une augmentation de 76,4% en raison de la hausse des remboursements de la TVA. De même, les salaires servis par la Trésorerie générale du Royaume (TGR) à fin juillet 2019 se sont élevés à 64,4 milliards de dirhams contre 62,7 milliards de dirhams, en hausse de 2,7% par rapport à leur niveau en juillet 2018.

Les Inspirations Eco ajoute que les salaires servis par la Direction des dépenses du personnel ont été de 55,4 milliards de dirhams et que les émissions au titre des biens et services ont été de 42,4 milliards de dirhams, en hausse de 13,7%. Aussi, les dépenses d’investissement émises au titre du budget général s’élèvent à 37 milliards de dirhams à fin juillet 2019 contre 35,6 milliards de dirhams un an auparavant. Cette augmentation, souligne le journal, s’explique par l’accroissement des charges communes de 15,5% et la baisse des dépenses des ministères de 3,5%.

On apprend aussi que l’évolution de la structure des dépenses du budget général entre juillet 2018 et fin juillet 2019 fait ressortir une hausse de la part des dépenses de matériel, des intérêts de la dette, des émissions de la compensation et des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, conjuguée à la baisse de la part des dépenses de personnel et des dépenses d’investissement.