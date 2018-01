© Copyright : DR

Aziz Akhannouch a eu mardi 23 janvier des entretiens avec le commissaire européen à l'Environnement, aux affaires maritimes et à la pêche, Karmenu Vella.

Aziz Akhannouch, ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts s’est déplacé ce mardi 23 janvier à Bruxelles pour s'entretenir avec le commissaire européen à l'Environnement, aux affaires maritimes et à la pêche, Karmenu Vella.

La dépêche de la MAP relayant cette rencontre se contente d’annoncer que les deux responsables ont fait le point sur la coopération stratégique entre le Maroc et l’Union européenne, en particulier dans le domaine de la pêche maritime.

Force est de constater que cette rencontre intervient dans un contexte particulier, après l’avis controversé du premier avocat général de la Cour de justice européenne selon lequel l’accord de pêche Maroc-UE serait "invalide" du fait qu'il inclut le Sahara marocain. Sa sortie est intervenue moins de 24 heures après que la Commission européenne a annoncé son intention d’entamer les négociations avec le Maroc en vue d’une reconduction de l’accord qui arrive à échéance en juillet prochain.

Depuis, la grogne des pêcheurs européens, et particulièrement espagnols qui sont les premiers bénéficiaires de cet accord, ne fait qu’enfler. Il n'est donc pas exclu que "l'avis" de l'avocat de la CJUE, Melchior Wathelet, jugé politique, de surcroît partial, ait été discuté par les deux responsables.