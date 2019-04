Toporek et Lipman.

© Copyright : DR

En raison de la rupture du rapport de confiance entre les actionnaires de la société Brookstone Partners Morocco, Michael Toporek et Matthew Lipman ont présenté leur démission de leurs postes d’administrateurs. Les détails.

Suite au contentieux pénal en cours les opposant au PDG, Omar Belmamoun, les administrateurs Michael Toporek et Matthew Lipman ont démissionné ce 10 avril avec effet immédiat de leur poste de membres du Conseil d’administration de la société, apprend Le360 de sources proches du dossier.

Par conséquent, Matthew Lipman démissionne aussi de son poste de PDG délégué.

Ces démissions interviennent suite à un rapport d’expertise évoquant des actes d’abus de biens sociaux, de détournement et d’utilisation frauduleuse des fonds de la société, poursuivent les mêmes sources.

Omar Belmamoun aurait systématiquement refusé de communiquer à Toporek et Lipman l’accès à l’information économique, comptable et financière de la société, ce qui les a poussés à recourir à la justice.

Un magistrat avait alors ordonné à Omar Belmamoun de communiquer ces informations, sous astreinte de 1.000 dirhams par jour de retard. Une condamnation du reste confirmée en appel.

En raison de ces deux démissions, expliquent nos sources, le nombre minimum d’administrateurs exigé par la loi et par les statuts de la société n’est plus atteint, et de facto débouche sur l’invalidité du Conseil d’administration qui doit être reconstitué.

Le PDG de la société se trouve, en conséquence, obligé de convoquer une Assemblée générale dans un délai de trente jours à compter de ce 10 avril 2019.

De son côté, Omar Belmamoun répond que la société prépare une plainte au pénal au Maroc contre Michael Toporek et Mathew Lipman. Ce dernier, selon Belmamoun, aurait refusé de partager avec la société les documents financiers de la société Finco Prime, dans laquelle BPM a investi plus de 3 millions de dollars.

Finco Prime est gérée par Perry Jacobson, qui est en même temps DG de Brookstone Partners USA.

Un Conseil d'administration de BPM est prévu demain jeudi dont l'ordre du jour est la participation dans la société Finco Prime, gérée par l’équipe de Michael Toporek, poursuit une source proche de Belmamoun.

Le tribunal de Rabat a accepté la présence d'un huissier de justice a la demande du PDG Omar Belmamoun.