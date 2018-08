© Copyright : DR

Après la phase de l’écoute et du dialogue, c’est l’heure du grand choix. Ouverte depuis le 22 août sur la plateforme ntwaslo.com, cette étape se poursuit jusqu’au 2 septembre, indique Centrale Danone dans un communiqué.

Les propositions plébiscitées par les internautes seront étudiées et le nouveau modèle tarifaire du lait frais pasteurisé sera annoncé fin septembre 2018, promet Centrale Danone dans un communiqué diffusé ce mardi. La marque de lait Centrale, pour rappel, fait l’objet d’un boycott depuis le 20 avril dernier.

Avec 1.000 collaborateurs mobilisés, 5 réunions publiques organisées et retransmises en direct sur Facebook et une plateforme en ligne destinée à recueillir les propositions des internautes, c’est un dispositif d’écoute et de dialogue sans précédent que Centrale Danone a déployé du 31 juillet au 13 août 2018 avec l’ensemble des intervenants de la chaîne de valeur du lait: éleveurs, commerçants et consommateurs.

Cette première phase d’écoute et de dialogue intervient en application des engagements pris par Emmanuel Faber, président de Danone (monde), lors de son déplacement à Casablanca le 26 juin dernier. Objectif: répondre aux attentes des consommateurs et reconstruire, avec les acteurs de la chaîne de valeur, le modèle du lait frais pasteurisé au Maroc.

Le déploiement de la première phase de la campagne «ntwaslo», souligne ledit communiqué, a permis de toucher 10 millions de Marocains, de visiter une trentaine de villes dont cinq ont accueilli les réunions publiques de la campagne (Marrakech, Casablanca, Rabat, Meknès et Agadir). La plateforme web «ntwaslo» a pu canaliser plus de 700 propositions envoyées par les internautes, poursuit la même source.