Le ministre de l'Economie et des finances, Mohamed Boussaid, s'est entretenu ce mardi 20 février matin à Rabat avec le président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Suma Chakrabarti, actuellement en visite de travail de trois jours au Maroc.

Les deux parties ont passé en revue le bilan de la coopération bilatérale et identifié les moyens de la développer à travers de futurs prêts devant servir au financement d'autres projets socio-économiques. A la veille du déplacement de son dirigeant à Rabat, l'institution financière européenne, basée à Londres, avait exprimé son intention de renforcer ses liens avec le Maroc en prévoyant l'octroi d'autres prêts de financement.

Suma Chakrabarti, Britannique d'origine indienne sera également reçu par le Chef du gouvernement Saâd-Eddine El Othmani ainsi que par d'autres ministres et hauts responsables. La Banque européenne est un important partenaire du Maroc avec un total d'investissement de plus de 1,5 milliard d'euros. Ces prêts ont permis de financer 36 projets et de soutenir 400 petites et moyennes entreprises marocaines. Dans un communiqué, Chakrabarti a souligné: «le Maroc a bien progressé dans la réforme économique et le développement et nous sommes impatients de contribuer à l'économie du pays avec plus d'investissements».