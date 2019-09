© Copyright : DR

Kiosque360. En vue d’atteindre ses objectifs en matière de bonne gouvernance, la région Casablanca-Settat se mobilise pour renforcer les capacités de ses élus. Une série de mesures sera mise en œuvre dans le cadre du projet "Appui à la régionalisation avancée".

La région de Casablaca-Settat poursuit ses efforts pour le renforcement des capacités de ses élus et cadres, afin d’atteindre ses objectifs en matière de bonne gouvernance dans le cadre de la régionalisation avancée. Aujourd’hui Le Maroc rapporte en effet, dans sa livraison du jour, que la région compte se doter d’un kit organisationnel.

Le quotidien explique qu’une batterie de mesures, inscrites dans le cadre du projet «Appui à la régionalisation avancée», est d’ores et déjà lancée par la GIZ et qu’un appel d’offres est également lancé.

Notons que le délai de soumission est fixé au lundi 16 septembre 2019. Selon le journal, le projet vise à appuyer les partenaires marocains dans l’application des principes de la bonne gouvernance, par le renforcement de l’application des outils d’ingénierie territoriale et la promouvotion de l’échange des bonnes pratiques de gestion régionale à l’échelle nationale et internationale.

Soulignons que l’appui du projet «Appui à la régionalisation avancée» sera axé sur quatre régions sélectionnées (Marrakech, Souss-Massa, l’Oriental et Casablanca-Settat). Aujourd’hui Le Maroc précise que l’exécution du projet s’étalera sur la période 2017-2021 et portera sur trois principaux points. On apprend aussi qu’un programme de formations-actions (2019-2021) est prévu pour les cadres et agents de l’administration de la région de Casablanca-Settat.

Notons également que le projet vise à améliorer l’organigramme existant et l’élaboration d’une charte organisationnelle. Aujourd’hui Le Maroc assure que la région Casablanca-Settat sera dotée d’une organisation et d’un kit organisationnel efficient qui lui permettront de remplir ses missions dans les meilleures conditions.