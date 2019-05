© Copyright : DR

Kiosque360. Suite à l’abrogation de l’ancien décret datant de 1960 portant sur les boissons, un nouveau décret sur la réglementation de ce marché a été approuvé. Objectif: recadrer les conditions de leur mise sur le marché.

Le marché des boissons va connaître quelques changements. En effet, Les Inspirations Éco rapporte dans son édition de ce mardi qu’une nouvelle réglementation, tenant compte du développement du marché de ces produits et de la concurrence de plus en plus vive suite à l’ouverture des frontières, vient d’entrer en jeu.



Ainsi, on apprend que le nouveau décret approuvé, suite à l’abrogation de l’ancien décret datant de 1960, porte, entre autres, sur les critères de la qualité, l’information du consommateur et la loyauté des transactions commerciales. Notons que ce décret, qui répond aux attentes des opérateurs, a été soumis à l’appréciation de ces derniers dans l’objectif de couvrir l’ensemble des catégories commercialisées.



Le but de cette nouvelle réglementation est de recadrer, souligne Les Inspirations Éco, les conditions de mise sur le marché des boissons instantanées, des boissons au lait, des boissons énergisantes et des boissons à base de thé, de café ou de thé glacé.



On note aussi que d’autres catégories sont mentionnées dans la nouvelle réglementation. Il s’agit notamment des produits obtenus par mélange d’eau, et dans une proportion minimale de 10% de jus de fruits, de jus de légumes et d’autres types de concentrés de jus de fruits et de pulpe de légumes. Il faut savoir aussi que ces nouvelles touchent de même les soda, les limonades et boissons aromatisées.



Le journal explique que les exploitants des établissements de commercialisation doivent assurer la traçabilité de leurs produits de leurs produits et se conformer strictement aux exigences imposées par l’article 6 du nouveau décret, notamment celles relatives aux additifs autorisés. On apprend également que l’addition de l’alcool, quelle qu’en soit la proportion, aux produits visés par la nouvelle réglementation est formellement interdite (article 11).