© Copyright : DR

L’ex-Brasseries du Maroc vient de faire l’objet d’un contrôle fiscal sur l’impôt sur les sociétés, la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l’Impôt sur le revenu (IR), au titre des exercices 2014, 2015 et 2016. Conclusion: redressement fiscal. Un accord a été conclu avec la Direction des impôts.

A l’issue de ce contrôle fiscal et après échanges et réunions, souligne la Société des boissons du Maroc dans un communiqué, un protocole d’accord a été signé le 25 décembre 2018, avec la Direction générale des impôts (DGI) pour le règlement définitif et irrévocable de ce contrôle, et ce, par le paiement d’un montant global de 90 millions de dirhams.

L’impact de cette charge exceptionnelle, sur le résultat net consolidé annuel de l’exercice 2018, est de l’ordre de 74 millions de dirhams, poursuit la même source.