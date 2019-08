© Copyright : DR

La BMCE Bank of Africa a lancé, vendredi à Tanger, la 5ème édition des Séminaires régionaux de l’investissement en faveur des Marocains citoyens du monde (MDM).

Ce rendez-vous, souligne la banque dans un communiqué, traduit l’engagement fort de la BMCE BOA vis-à-vis de ses clients résidant à l’étranger, pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets au Maroc à travers des conseils personnalisés et une offre dédiée, ajoute BMCE BoA.

Le lancement de cette 5ème édition intervient après cinq années de succès de cette initiative entamée par la BMCE Bank of Africa en 2015 pour instaurer une proximité et créer une interaction directe avec les MDM dans toutes les régions du royaume ainsi qu'à l'étranger, a souligné le directeur communication, média et digital du groupe BMCE Bank of Africa, Mounir Jazouli.



Depuis 2015, une trentaine de villes du Royaume ont accueilli les séminaires régionaux d'investissement de la BMCE Bank Of Africa au profit des MDM investisseurs, a précisé M. Jazouli, faisant savoir que les éditions précédentes ont connu environ 1.300 participants, avec l'accompagnement de plus de 125 experts métiers représentant des instances gouvernementales et des institutions qui oeuvrent dans l'accompagnement des investissements des Marocains résidant à l'étranger et des citoyens marocains.

Grâce à ces séminaires, BMCE Bank Of Africa renforce sa promesse de proximité auprès de sa clientèle en mettant à leur disposition les opportunités et modalités d’investissement dans leurs régions ainsi que les mécanismes d’appui à forte valeur ajoutée, tels que la formule de financement à moyen ou long terme «BMCE MRE Invest», exclusivement dédiée aux promoteurs marocains résidant à l'étranger.

Adossé au fonds étatique «MDM Invest», ce crédit permet aux MDM investisseurs, seuls ou associés à des investisseurs marocains ou étrangers, porteurs de nouveaux projets d'investissement ou projets d'extension au Maroc, de bénéficier d’une subvention de l'Etat à hauteur de 10% du montant de la quote-part du MRE investisseur sous forme d’une contribution allant jusqu'à 5 millions de dirhams.