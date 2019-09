© Copyright : DR

Le nouveau portail s’inscrit dans le cadre des offres que propose la banque aux entreprises en termes d’opérations de trade finance et de cash management.

Le nouveau portail permet d’effectuer des opérations bancaires à distance. BMCE Business Online, c’est son nom, est conçu comme une interface de navigation conviviale qui facilite la gestion des opérations courantes nationales et internationales relatives au trade finance et au cash Management, explique BMCE Bank Of Africa dans un communiqué.

A caractère consultatif et transactionnel, ce portail offre des outils de reporting précis et fournit une gestion complète à distance des comptes de l’entreprise, en offrant une gamme de services domestiques et internationaux tels que:



- Une gestion multi sociétés et multi comptes



- Un suivi en temps réel des différentes opérations

- Une accessibilité sécurisée 24/24 et 7/7

- Une authentification forte

- Une validation électronique des opérations

Sur le volet trade, le portail offre la possibilité de réaliser les opérations de commerce international à distance et permet aussi de faire le suivi de l’état d’avancement des transactions initiées:

- Crédit documentaire import/export



- Garantie bancaire

- Demande de financement

- Remise documentaire import/export

- Les transferts émis/reçus



Le module cash fournit une vision globale sur l’ensemble des comptes de l’entreprise et permet d’effectuer les opérations courantes en toute sécurité sur la plateforme, notamment les consultations des comptes, impayés et valeurs, la gestion des bénéficiaires, les remises d’ordre, les virements unitaires et multiples et tant d’autres actions aussi bien transactionnelles que consultatives, poursuit le communiqué de BMCE Bank Of Africa.