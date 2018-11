© Copyright : DR

Le Groupe BMCE Bank of Africa vient de remporter le trophée de la «Banque Africaine de l’Année 2018» décerné par l’agence de médias et de notation «Leaders League», en marge du forum Africa Investment Forum & Awards (AIFA) qui s’est tenu le 8 novembre à Paris.

Le prix de la «Banque Africaine de l’année» récompense la banque africaine ayant le positionnement le plus remarquable sur le continent. "BMCE Bank of Africa est le groupe bancaire marocain le plus orienté vers l’international avec une présence dans une trentaine de pays en Afrique, en Europe et en Asie, employant plus de 15 000 collaborateurs à travers le monde, avec un réseau de 1 650 points de vente au service de plus de 6 millions de clients", souligne la banque dans un communiqué.

Cette nouvelle consécration positionne BMCE Bank en tant que Banque universelle, poursuivant sa stratégie de croissance nationale et internationale. Le groupe met en avant ses implantations en Afrique, sous l’ombrelle du Groupe Bank Of Africa; en Europe, à travers BMCE International Holding, mais aussi à travers une représentation plus importante en Asie, notamment en Chine par la filiale BMCE Shanghai, en Amérique du Nord et aux Emirats Arabes Unis.