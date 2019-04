© Copyright : DR

Plus de 850.000 personnes ont visité les différents pôles du 14ème Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM-2019), a annoncé, dimanche à Meknès, le commissaire du Salon Jaouad Chami.

"Nous avons constaté une participation très massive qui a dépassé les 850.000 visiteurs, avec la journée de samedi ayant établi le record d'affluence avec près de 320.000 personnes", a indiqué Chami dans une déclaration à la MAP à la clôture de la 14ème édition du SIAM.

Les visiteurs, a-t-il poursuivi, n'ont pas cessé d'arriver en masse pendant les 6 jours du salon, ''bravant la pluie pour venir visiter le SIAM et nous sommes heureux du niveau de fréquentation atteint cette année", a-t-il soutenu.

Il a, en outre, noté qu'un engouement particulier a été constaté pour le pôle des produits du terroir où pas moins de 325 coopératives, principalement féminines y ont pris part, avec leurs divers produits.

"Les questionnaires que nous avons reçu de la part des exposants font état de la vente de l'ensemble des marchandises stockées durant la semaine du salon qui intervient à la veille du mois sacré de Ramadan, ce qui fait que certaines coopératives ont réalisé jusqu'à 80% de leur chiffre d'affaires annuel", a précisé le commissaire du SIAM.

Cette intensité sur le plan commercial, a-t-il ajouté, a été aussi constatée dans d'autres pôles, notamment le machinisme où plusieurs équipements ont été vendus, les exposants ayant réalisé plus de 3% de leur CA annuel.

Par ailleurs, Chami s'est félicité de la qualité des visiteurs étrangers, précisant qu'environ 200 réunions B2B ont été organisées entre les opérateurs de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient et leurs homologues marocains. "Nous sommes convaincus que ces réunions donneront un coup de fouet aux exportations marocaines, en particulier celles hors-Europe".

Ainsi, il a indiqué que le pôle "International" (500 exposants) a connu une participation remarquable des pays africains venus pour exposer leurs potentialités agricoles, se félicitant de l'africanité du Salon qui se confirme au fil des années.

Chami a également mis en avant la participation de qualité de la Suisse, invitée d'honneur du SIAM-2019 et qui s'est démarquée par un pavillon très attractif.

Revenant sur la thématique choisi cette année, "l'agriculture, levier d'emploi et avenir du monde rural", le commissaire du SIAM a fait part de sa satisfaction de l'affluence des jeunes venus avec des idées et des projets innovants. Ces jeunes ont saisi cette occasion afin de bénéficier du conseil, de l'accompagnement, de l'orientation et des projets de formation nécessaires, outre des promesses de financement de la part des organismes financiers.

Et de conclure qu'avec une superficie en croissance de 11% à 18,5 ha d'aménagement sur un total de 32 ha, le SIAM s'impose comme l'un des grands salons du monde grâce à la sollicitude dont entoure le roi Mohammed VI ce projet et aux efforts conjugués de l'ensemble des acteurs publics et privés.