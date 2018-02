© Copyright : DR

Kiosque360. Selon la holding Al Omrane, le programme étatique censé lutter contre les habitats insalubres aurait été réalisé à 83%. Les détails.

Où en est-on du programme, lancé il y a 14 ans, “Villes sans bidonvilles“? Une initiative qui a permis l'aménagement du cadre de vie de milliers de ménages à faibles revenus en relogeant un grand nombre de familles.

Du côté du groupe Al Omrane, ce chantier concerne actuellement près de 300.000 ménages. A ce stade, l'état d'avancement du programme fait ressortir un taux de réalisation de 83%, dévoile une source de l'entreprise publique, qui s'exprime dans les colonnes d'Aujourd'hui le Maroc, dans son édition du 7 février.

A fin 2017, 232.000 ménages ont ainsi été relogés. Plus encore, 16.000 ménages sont concernés par les unités d'habitat disponibles et en attente de transfert sur la même période, indique la même source. Dans le même sens, 17.438 ménages sont concernés par les unités en cours de travaux.

Depuis son lancement en 2004, le programme “Villes sans bidonvilles” a permis de réaliser de réels progrès sur le terrain. Globalement, 58 villes sur les 85 ciblées par le programme ont été déclarées récemment villes sans bidonvilles par le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville.

La dernière en date est Settat qui a été annoncée, en septembre dernier, comme faisant partie des “Villes sans bidonvilles”. En se référant aux statistiques dévoilées, le nombre de ménages concernés par le programme, suite aux différentes actualisations des recensements, se monte à 403.691 à fin 2017. L'éradication des bidonvilles n'est pas une mince affaire et, pour reloger les ménages concernés, un partenariat a été élaboré avec les collectivités territoires pour assurer la mise en application de ce programme. L'objectif étant d'améliorer l'offre d'habitat destinée aux couches sociales les plus démunies et de résorber, par conséquent, l'habitat insalubre.

En 2018, l'Etat a consacré un budget de 2,83 milliards de dirhams à l'habitat, dans le cadre de la loi de Finances 2018. L'objectif étant, là encore, de produire 800.000 unités de logement à l'horizon 2021.