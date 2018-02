© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

Le paysage des banques participatives s’est étoffé ce vendredi 23 février avec le démarrage effectif de l’activité de Najmah, la fenêtre participative du groupe BMCI.

Un communiqué de la filiale du groupe français BNP Paribas annonce que la banque a développé son offre de finance participative via la fenêtre BMCI Najmah et que le lancement de ce nouveau label est effectif depuis le 23 février 2018 à l’agence Casa sud sur la route de Taddart. La même source ajoute qu’un premier dispositif de Corners dédiés sera ainsi progressivement ouvert au sein d’agences BMCI pour atteindre 10% du réseau à l’horizon 2020.

Six autres agences sur Casablanca, Salé, Tanger et Tétouan seront concernées par ce dispositif d’ici fin mars 2018. «BMCI Najmah propose également un moyen efficace pour interagir directement avec ses clients sans qu'ils aient besoin de se déplacer, à travers le centre de relations clients accessible du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 15h», conclut le communiqué.