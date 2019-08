© Copyright : DR

La Banque mondiale (BM) a nommé un nouveau directeur pour son département Maghreb et Malte. Jesko Hentschel, précédemment directeur des opérations pour l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay a investi jeudi dernier son nouveau bureau à Rabat.

Après cinq années passées en Argentine en tant que directeur des opérations pour l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay, Jesko Hentschel prend ses nouvelles fonctions à “un moment où les pays du Maghreb et leurs partenaires internationaux sont confrontés à d’importants défis”, a souligné la Banque mondiale dans un communiqué.

Le nouveau directeur, qui succède à Marie Françoise Marie-Nelly, dont le mandat vient de s’achever, s’attachera à entretenir le dialogue et les partenariats avec les autorités, les grandes parties prenantes et les partenaires du développement au Maroc, en Algérie, en Libye, à Malte et en Tunisie, a fait savoir la même source.

Jesko Hentschel œuvrera également à la mobilisation des ressources nécessaires pour permettre à ces cinq pays d’atteindre leurs différentes priorités de développement, poursuit le communiqué.

De nationale allemande, Jesko Hentschel a rejoint la Banque mondiale en 1992, où il s’est spécialisé dans la réduction de la pauvreté, le développement humain et les finances publiques. Il a occupé diverses fonctions en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Afrique, en Europe et en Asie centrale. L’un des auteurs principaux de l’édition 2013 du Rapport sur le développement dans le monde consacrée à l’emploi, il a été directeur sectoriel pour le développement humain en Asie du Sud.

Économiste de formation, Jesko Hentschel est titulaire d’un doctorat en commerce international, développement et économétrie de l’université de Constance (Allemagne). Il détient en outre un mastère en sciences politiques et planification dans les pays en développement de la London School of Economics (Royaume-Uni) ainsi qu’un mastère en agroéconomie de l’université du Wisconsin à Madison (États-Unis). Jesko Hentschel a vécu en Argentine, en Turquie et à Madagascar et, en plus de l’allemand, sa langue maternelle, parle l’anglais, l’espagnol et le français.