© Copyright : Dr

Kiosque360. Les crédits bancaires sont en hausse, comme le montrent les statistiques monétaires de Bank Al-Maghrib. Les encours, à fin septembre, affichent une progression de 2,5% contre 2,4% en glissement mensuel et 1,5 % en glissement trimestriel. Les détails.

+ 2,5 %, c’est le taux de progression des crédits bancaires. Ils ont ainsi atteint, à fin septembre, les 851,35 milliards de dirhams, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 1er novembre. Ces chiffres sont tirés des statistiques monétaires de Bank Al-Maghrib. Autre constat: le rythme de progression des facilités de trésorerie est en accélération. Il est passé de 1,3 à 3,1%, atteignant les 176,70 milliards de dirhams.

Du côté des crédits à l’immobilier, le taux de croissance s’est stabilisé à 3%. L’encours est de 262,77 milliards de dirhams, dont 200,99 milliards de dirhams de crédits à l’habitat et 59,80 milliards de dirhams de crédits alloués aux promoteurs immobiliers, précise le quotidien. Même son de cloche pour les crédits à la consommation qui affichent un encours à 53,61 milliards de dirhams, en amélioration de 5,6% par rapport à la même période de l’année passée.

En revanche, les secteurs institutionnels sont en légère baisse, passant de 3,5 à 3,2% de progression. Un ralentissement essentiellement dû à la décélération de 16,1 à 10,4% de la croissance des crédits aux sociétés non financières publiques, estime la banque centrale. Quant au secteur privé, il affiche une croissance stable à 2,4%.

Concernant les crédits par branche d’activité, on note une hausse de 7,2% des crédits alloués aux entreprises de la branche «Industries manufacturières», après une accélération de 5,2% le trimestre précédent. Même chose pour les crédits alloués aux entreprises BTP: on note une évolution atteignant 5,7%, après 2,6% au deuxième trimestre de l’année, souligne le journal. Mais les concours aux entreprises des branches «Electricité, gaz et eau» et «Hôtels et restaurants» ont, quant à eux, connu une baisse qui s’est respectivement accentuée de 6,6 à 7,4% et de 3,7 à 6,1%.