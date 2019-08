Baisse de 19% des investissements étrangers au Maroc au premier semestre 2019

Le flux des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc a atteint plus de 8,2 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de 2019 contre 10,3 MMDH lors de la même période un an auparavant, soit une baisse de 19,6%, selon l'Office des changes.