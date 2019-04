© Copyright : DR

En partenariat avec la coopération danoise (DANIDA) et le ministère de l’Économie et des Finances, la Banque africaine de développement (BAD) s’apprête à lancer, vendredi prochain à Guelmim, le programme Souk At-tanmia.

Cet évènement marque le tout premier partenariat de la BAD avec la Fondation régionale de l’entrepreneuriat et l’entreprise (Free), qui va donner jour à une série de projets sélectionnés parmi près de 250 candidatures, souligne la banque dans un communiqué.



Avec un mécanisme combinant l’accès au financement et un accompagnement ciblé, poursuit la même source, l’initiative Souk At-tanmia a pour objectif de donner un nouvel élan aux jeunes, femmes, associations, coopératives et micro-entrepreneurs pour innover, entreprendre et concrétiser leurs idées.

La spécificité de Souk At-tanmia tient au fait que le programme inclue la mise en place d’une plateforme nationale de coordination de l’écosystème entrepreneurial. Il œuvrera également à promouvoir l’esprit d’entreprise, notamment auprès des jeunes.

La rencontre, de ce lundi 22 avril, réunira près de 300 jeunes, issus des provinces de Guelmim, Tan Tan, Sidi Ifni et Assa-Zag, en présence de membres du gouvernement, d’autorités territoriales, de responsables d’institutions publiques, en charge de l’entreprenariat et de l’emploi, et de représentants de missions diplomatiques et organisations internationales.