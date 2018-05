© Copyright : DR

Le centre d'expertise en relation client au Maroc du groupe Axa Services Maroc vient d’annoncer le recrutement de 900 nouveaux collaborateurs pour l'année 2018.

Les profils recherchés sont principalement les jeunes lauréats à partir du Bac +2 à BAC+5, toute branche de formation admise, ce qui représente des opportunités énormes pour les candidats, a souligné dans un communiqué le groupe qui compte actuellement 2600 collaborateurs.

Les dirigeants d’Axa Services Maroc donneront plus de détails lors d’un point de presse prévu ce vendredi 1er juin à Rabat, et ce en marge d’une réception «After Ftour ASM» à laquelle prendront part plus de 1600 collaborateurs.

Axa Services Maroc est le centre d’expertise en relation client basé au Maroc des sociétés AXA France, AXA Direct France et AXA Assistance France. L’entreprise existe au Maroc depuis 2004. Son siège se trouve au Technopolis Pôle Offshoring Rabat Salé.