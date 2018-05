© Copyright : DR

La société ADM annonce la pose d’une passerelle, au niveau du point kilométrique 21+500. Voici les itinéraires alternatifs à emprunter.

La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) prévient les usagers de l’autoroute Casablanca-Agadir et Berrechid-Beni Mellal que les travaux de pose d’une passerelle, au niveau du point kilométrique 21+500, auront lieu du vendredi 25 mai 2018 à 22h du soir au samedi 26 mai à 6h du matin. Par conséquent, indique un communiqué d’ADM, la circulation sera suspendue provisoirement sur un tronçon de 5km de la section autoroutière Casablanca-Marrakech.

Les itinéraires alternatifs sont définis comme suit:

· Le trafic en provenance de Khouribga ou de Marrakech et à destination de Casablanca va être dévié vers la ville de Berrechid, il rejoindra l’autoroute via l’échangeur Berrechid Nord.

· Le trafic en provenance de Casablanca et à destination de Khouribga et Marrakech va être dévié vers la ville de Berrechid, il rejoindra l’autoroute via l’échangeur Berrechid Est. «ADM procédera à l’installation de panneaux de signalisation aux endroits appropriés pour faciliter la circulation et s’excuse de la gêne occasionnée par les travaux dont l’objectif est d’améliorer la fluidité du trafic au niveau de la gare de péage et ainsi le confort et la satisfaction de ses clients-usagers», ajoute le communiqué d’ADM.