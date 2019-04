© Copyright : DR

Kiosque360. L'implantation du leader mondial de câblage automobile, Prettl, atteste de l’attractivité du Maroc en tant que plateforme mondiale de production et d’exportation de l’industrie automobile.

Le choix du leader mondial de câblage automobile, Prettl, pour la mise en place de sa nouvelle unité industrielle à Tangier Automotive City (TAC), s’inscrit dans la dynamique actuelle de l’industrie automobile, considérée comme le premier exportateur et un secteur clé et créateur d’emploi. C’est ce que nous annonce Aujourd'hui le Maroc, dans son édition du 4 avril, citant le ministre de l'Industrie lors de la cérémonie d’inauguration de cette nouvelle usine de câblage automobile, organisée dans la commune Jouamâa.

D’un investissement global de 130 millions de dirhams, «cette implantation atteste, encore une fois, de l’attractivité du Maroc en tant que plateforme mondiale de production et d’exportation de l’industrie automobile. La mise en place du Centre d’ingénierie et de développement contribuera fortement à la montée en gamme des activités de recherche et développement (R&D) dans le secteur», a-t-il souligné. Même son de cloche chez le président du conseil de surveillance de l’Agence Spéciale Tanger-Med, Fouad Brini, qui a souligné l’importance du Maroc comme destination de choix pour les grands investisseurs tels que l’équipementier allemand Prettl, et ce grâce à son positionnement et ses ressources humaines de haute qualité. Ce qui permet de «renforcer la confiance des investisseurs allemands dans les industries et les compétences marocaines», a-t-il précisé.

Selon les responsables du Groupe Prettl, cette nouvelle usine bénéficie d’un positionnement stratégique sur la plateforme industrielle de Tanger-Med, au sein d’un écosystème fort d’une centaine d’équipementiers automobiles. «Nous sommes fiers d’apporter certaines nouvelles technologies plus avancées au Maroc et de faire de notre site un des meilleurs benchmarks du groupe. Nous créons non seulement des emplois dans le secteur de production mais également dans l’ingénierie», a affirmé le directeur général de Prettl Automotive Morocco, Saïd Mrabet Ibrahimi. Situé sur une superficie totale de 8.600 m2, ce projet prévoit d’accroître le nombre d’emplois de 400 à 600 sur une période de moins d’un an. Il s’intéresse à des nouveaux processus à côté du câblage standard comme la technologie des capteurs, l’industrie électronique, ainsi que la technologie d’injection.