Kiosque360. Le secteur automobile est le premier secteur exportateur du pays. Il représente un chiffre d’affaires à l’export de 60 milliards de dirhams en 2018 et pas moins de 85.000 emplois. Pour augmenter l’intégration locale dont le taux est de 60%, les constructeurs se mobilisent.

C’est une initiative remarquable qu’ont lancée les industriels automobiles. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte que les constructeurs sont en train de dupliquer, dans la zone de Kénitra, le modèle de mentoring qui a déjà fait ses preuve à Tanger. Le journal précise que ce modèle consiste, pour des patrons de multinationales, à consacrer un peu de leur temps, une fois par semaine, à des techniciens d’usines qui se lancent à leur compte. Parmi ces multinationales, certaines sont dans la maintenance des robots et d’autres dans l’outillage.

L’idée, selon le quotidien, est que les dirigeants s’impliquent en aidant les techniciens à mettre en place une administration, structurer une comptabilité, former des ressources et se doter d’un outil de production. L’objectif, comme le précise L’Economiste, est de les accompagner pour servir d’autres, croître rapidement et livrer dans les délais. L’accompagnement ne consiste évidemment pas à leur fournir uniquement un marché.



Cette implication des dirigeants de multinationales a permis, d’après le journal, de faire émerger 24 TPE en une année. L’une d’entre elles a enregistré 50 millions de dirhams de chiffre d’affaires lors de son premier exercice. Mieux, L’Economiste pense qu’il est possible de constituer un important tissu de PME à Kénitra. Ce qui permettra aux multinationales de gagner de l’argent en intégrant leur chaîne de valeurs au Maroc. C’est justement l’un des atouts du royaume qui compte aujourd’hui plus de 140 équipementiers (automobile et aéronautique) pour 60% de taux d’intégration.