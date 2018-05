© Copyright : DR

Voici les détails de l’accord signé entre le GPBM et l’USIB, inscrit dans le cadre de "la sauvegarde des acquis et d'amélioration continue de la situation du personnel des banques".

Le GPBM (Groupement professionnel des banques du Maroc) a scellé un nouvel accord avec l’Union syndicale interbancaire (USIB, affiliée à l’UMT) au profit des employés, gradés et cadres du secteur bancaire.

L’accord porte sur une augmentation des salaires en faveur du personnel titulaire au 30 avril 2018 ayant un salaire brut annuel allant jusqu’à 400.000 dirhams, avec effet dès le 1er juin 2018.

Cette augmentation, souligne l’accord, compense en partie la perte du pouvoir d’achat et rétribue la fidélité du salarié. Elle se décline comme suit en montant bruts mensuels:

- 500 dirhams pour une ancienneté inférieure à 12 ans.

- 600 dirhams pour une ancienneté de 12 ans à 20 ans.

- 700 dirhams pour une ancienneté de 20 ans à 25 ans.

- 800 dirhams pour une ancienneté de plus de 25 ans.

En matière de retraite, et dans la perspective de la généralisation progressive de la retraite complémentaire, il a été décidé d’augmenter le taux de cotisation de cette dernière en faveur du personnel de la classe VII et au-delà et ce, de 0,5% à partager à égalité entre l’employeur et le salarié.

A titre de rappel:

- De 3,50 % à 3,75% pour la tranche d’âge inférieure à 50 ans.

- De 4% à 4,25% pour la tranche d’âge entre 50 et 55 ans.

- De 5% à 5,25% pour la tranche d’âge égale ou supérieure à 55 ans.

Par ailleurs, le GPBM et l’USIB ont convenu la mise en place d’une formation diplomante supérieure «Exécutive master» en management bancaire sur deux ans auprès de l’UIR (Université internationale de Rabat), établissement reconnu par l’Etat.

S’agissant du volet lié à la Prime d’ancienneté, en vue d’apporter une meilleure lisisbilité à la rémunération conventionnelle au niveau du secteur, ledit accord introduit des réaménagements pour définir le salaire conventionnel assujetti au calcul de l’ancienneté (composé de l’indice de base et de la bonification personnelle), outre une gratification conventionnelle (issue de la mensualisation non prise en compte par sa nature dans le calcul de l’ancienneté. Ces réaménagements seront sans effet sur la rémunération brute des salariés.

Les deux parties ont également convenu d’adopter un barème du Code du travail pour le calcul de la prime d’ancienneté à partir du 1er juin 2018. Ce barème se décline comme suit :

- 5% du salaire conventionnel après 2 ans de service.

- 10% du salaire conventionnel après 5 ans de service.

- 15% salaire conventionnel après 12 ans de service.

- 20% du salaire conventionnel après 20 ans de service.

- 25% du salaire conventionnel après 25 ans de service.