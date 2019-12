© Copyright : Brahim Taougar - Le360

C’est le quotidien L’Economiste qui rapporte l'information dans son édition du lundi 9 décembre. Le groupe immobilier Addoha s’apprête à effectuer une grande opération d’augmentation de capital. Il est question d’une levée de 800 millions de dirhams. L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) vient de donner son accord, souligne le quotidien. Les souscriptions sont ainsi prévues du 19 décembre courant au 8 janvier 2020.

L’opération se déroulera par un apport en numéraire et par la compensation de créances. L’objectif est «d’injecter de la liquidité immédiate, renforcer la structure des fonds propres et investir dans les relais de croissance et notamment en Afrique de l’Ouest», écrit le journal, citant l’AMMC.

Il est ainsi question d’accélérer le rythme de production en Côte d’Ivoire, où la demande du marché est de plus en plus grande.

Le groupe présidé par Anas Sefrioui affirme avoir poursuivi ses orientations stratégiques, visant le maintien d’une structure bilancielle équilibrée et l’amélioration de son efficacité opérationnelle. Selon un communiqué publié ce lundi 30 septembre, le groupe annonce un chiffre d’affaires semestriel de 2,01 milliards de dirhams, correspondant à la vente de 3.348 unités.

Le pilotage prudent de l’activité du groupe, parallèlement au ciblage des projets à forte valeur ajoutée, a permis au groupe de renforcer considérablement sa capacité bénéficiaire au terme du premier semestre 2019, avec un résultat net consolidé qui atteint 422 millions de dirhams et une marge nette de 21%, en hausse de 1,7 point par rapport au 30 juin 2018.

L’endettement global du groupe a continué de baisser, s’établissant à 5,49 milliards de dirhams, en baisse de 217 millions de dirhams par rapport à fin 2018, et ce malgré une hausse de la dette en Afrique de l’Ouest de 112 millions de dirhams. Les capitaux propres du groupe culminent à 11,5 milliards de dirhams, en hausse de 345 millions de dirhams par rapport à fin décembre 2018.

S’agissant de l’activité en Afrique de l’Ouest, la filiale ivoirienne a lancé à Abidjan 2 nouveaux programmes économiques «Green City» pour 6.200 logements et «Cité de l’Espérance» pour 1.300 logements.

Elle a également procédé au lancement de la marque du groupe «Prestigia» à travers le projet «Bellevue Resort», d’une consistance de 800 unités de logements haut standing.

Le groupe compte désormais 7 programmes en phase de développement effectif. Il s’agit de:

- Cinq programmes de logements à Abidjan, totalisant plus de 16.000 unités.

- Un programme au Sénégal de près de 1.000 unités de moyen standing.

- Un programme en Guinée Conakry de 700 unités économiques.

Le deuxième trimestre 2019 a été marqué par les premières livraisons du programme «Cité de l’Emergence» au Sénégal et du programme «Cité Douane» en Guinée Conakry.