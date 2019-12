Attractivité des IDE: le modèle marocain exposé par Benchaaboun à Istanbul

La délégation marocaine prenant part à la conférence de haut niveau de l'OCI à Istnabul



Le ministre de l’Economie et des Finances, Mohammed Benchaaboun, participe, à la tête d'une importante délégation marocaine, à la conférence de haut niveau de l'OCI sur l'investissement dans les secteurs public et privé, les 8 et 9 décembre à Istanbul, en Turquie.

S'exprimant à l'ouverture de la conférence de haut niveau de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), le ministre a souligné l'importance d'examiner les moyens nécessaires pour mettre en place progressivement un espace régional qui permettrait aux pays islamiques de s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales et de réaliser les Objectifs de Développement Durable (ODD), souligne le ministère des Finances dans un communiqué. L'importance d'évaluer le processus d'intégration économique entre les pays islamiques a été également relevé, indiquant que cette conférence de haut niveau intervient dans une conjoncture mondiale marquée par une escalade de tensions commerciales et de risques géopolitiques. L'attention a été également attirée sur la nécessité d'intensifier les efforts pour améliorer le climat général des investissements et gagner la confiance des investisseurs afin que les pays membres de l'OCI puissent surmonter les défis majeurs, ouvrir des perspectives prometteuses et offrir de nouvelles opportunités aux jeunes des pays de la région, compte tenu du rôle de l'investissement en tant que levier de développement, et des potentialités dont regorge la région. Gambie-Maroc: Banjul sollicite le soutien de Rabat pour l'organisation du sommet de l'OCI L'expérience marocaine en matière de renforcement de l'attractivité des investissements étrangers qui connaissent une croissance continue, notamment dans les domaines de l'industrie automobile, l'aéronautique et les énergies renouvelables, a été ainsi présentée. Dans ce cadre, il a été souligné que ces résultats sont le fruit des réformes structurelles qui consistent à renforcer la stabilité macroéconomique et à améliorer le climat des affaires à travers la mise en œuvre des réformes liées à la simplification des procédures administratives, la modernisation du cadre juridique des affaires, la consolidation de la gouvernance économique, outre le développement du cadre financier en consolidant les marchés des capitaux, en diversifiant les outils financiers et en facilitant l'accès des entreprises au financement. Il est à préciser que cette conférence de deux jours se tient sous le thème : «lancer des opportunités d'investissement dans le cadre de l'OCI: des investissements pour promouvoir la solidarité et le développement». La délégation marocaine comprend notamment l'ambassadeur du Maroc en Turquie, Mohamed Ali Lazrak, le consul général du Royaume à Istanbul, M'hamed Ifriquine, Fawzia Zaaboul, directrice du Trésor et des finances extérieures au ministère, le président par intérim de la CGEM, Mohamed Bachiri, en plus de Khaled Benjelloun responsable à la CGEM.

Par Ayoub Khattabi