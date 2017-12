© Copyright : DR

Attijariwafa Bank a annoncé jeudi avoir clôturé avec succès l’émission de l’emprunt obligataire subordonné d’un montant de 1,25 milliard de dirhams (MMDH) lancé la semaine dernière.

Un total de 12.500 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 dirhams ont été émises lors de cet emprunt, rappelle le Groupe bancaire dans un communiqué, notant que le montant servi s’est établi à 1,25 milliard de dirhams (MMDH) en valeur nominale.

L'emprunt est réparti sur quatre tranches de souscription de 7 ans, rappelle la même source, précisant que la tranche A, cotée, au taux fixe de 3,69%, a été souscrite à hauteur de 150 millions de dirhams (MDH) et que la tranche B, cotée, au taux révisable annuellement, a été souscrite à hauteur de 5 millions de dirhams (MDH). Le taux de satisfaction pour chacune de ces deux tranches est de 100%.

La Banque relève en outre que pour la tranche C (non cotée) au taux de 3,69%, a été souscrite à hauteur de 175 millions de dirhams (MDH) et la tranche D (non cotée) au taux révisable annuellement, a été souscrite à hauteur de 920 millions de dirhams (MDH).

Le taux de satisfaction pour chacune de ces deux tranches est également de 100%, ajoute Attijariwafa Bank.