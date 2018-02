© Copyright : DR

La 6e édition du Forum international Afrique Développement aura lieu à Casablanca, les 18 et 19 octobre prochain, indique le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank, organisateur de l'événement.

«Le Forum est aujourd’hui considéré comme la plateforme de référence, en terre africaine, de la communauté économique et politique engagée dans la dynamique intracontinentale», souligne le club dans un communiqué.

Les cinq précédentes éditions du forum, placées sous le haut patronage du roi Mohammed VI, ont réuni plus de 7.500 opérateurs de 36 pays et permis plus de 17.000 rendez-vous d’affaires, rappelle la même source.

En 2017, le Club Afrique Développement a pu opérer six missions multisectorielles en Côte d’Ivoire, au Mali, au Cameroun, au Sénégal, au Maroc et au Gabon, fédérant plus de 1.300 entreprises de quinze pays du continent, ayant généré plus de 1.000 rendez-vous d’affaires, en plus de visites terrains des chantiers de développement les plus emblématiques des pays et d’accès aux banques de projets d’investissements.

Le Forum international Afrique Développement est une initiative née en 2010, sous l'impulsion de la SNI, actionnaire de référence d’Attijariwafa bank.