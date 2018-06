© Copyright : DR

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) vient d’accorder son feu vert à l’émission d’un emprunt obligataire subordonné d’Attijariwafa bank.

Scindée en six tranches, l’opération porte sur un montant total plafonné à 1,5 milliard de dirhams (15.000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 dirhams). Cette émission, souligne la note d’information examinée et visée par l’AMMC, a pour objectif principal de renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, améliorer le ratio de solvabilité d’Attijariwafa bank. Il s’agit également de financer le développement international et domestique de la banque.

L’opération est réservée aux investisseurs institutionnels qualifiés de droit marocain: Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), compagnies financières, établissements de crédit, compagnies d’assurance et de réassurance, la Caisse de dépôt et de gestion, organismes de pension et de retraite. La limitation de la souscription aux investisseurs qualifiés de droit marocain, explique-t-on, a pour objectif de faciliter la gestion des souscriptions sur le marché primaire. «Il reste entendu que tout investisseur désirant acquérir les obligations pourra s’en procurer sur le marché secondaire», poursuit la même source. A noter enfin que les souscriptions seront ouvertes du 19 au 21 juin 2018.