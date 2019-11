© Copyright : DR

Kiosque360. Il y beaucoup de postes à pourvoir à Atlantic Free Zone. Plus de 800 cadres sont recrutés. De quoi attirer pas moins d’une soixantaine de multinationales qui recherchent la perle rare.

Atlantic Free Zone (AFZ) veut améliorer son employabilité. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte que la zone franche de Kénitra vient d'organiser le salon de l'emploi, en présence d'une soixantaine de multinationales de renom. Il faut dire, comme le précise le journal, que «l'enjeu est de permettre aux entreprises de cette zone modèle, qui accueille l'usine et l'écosystème PSA, de recruter des profils pointus, favoriser l'attractivité de cadres de haut niveau et monter vite en compétences. Pas moins de 800 postes d'encadrement sont à pourvoir» avec des fourchettes de salaires qui varient entre 30.000 et 60.000 dirhams, voire plus selon les profils.



Pour le quotidien, «cette dynamique dans les recrutements intervient dans un contexte de montée en cadence de la production du constructeur PSA». L’usine qui produit actuellement un peu plus de 100 véhicules par jour va monter rapidement à 300 véhicules par jour dès avril 2020, avant d’enclencher la Phase II du projet qui portera les capacités de production à 600 voitures par jour dès fin 2020. Ce qui correspondra exactement au volume des 200.000 véhicules prévus par PSA Kénitra.



L’Economiste rappelle que l’usine mobilisera, au final, un investissement global de quelque 550 millions d’euros. Il aura des effets directs sur l'ensemble des équipementiers et entreprises de l'écosystème PSA (Vitrage, faisceaux de câbles, jantes, coiffes de sièges, planches de bord, panneaux de portes, systèmes de direction (EPS), échappement…). Justement, le quotidien assure que le constructeur a déjà dépassé 600 millions d'euros en sourcing local au Maroc, contre les 200 millions initialement prévus. Même chose en termes d'emploi, avec déjà près de 3.000 ingénieurs recrutés.