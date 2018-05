© Copyright : DR

La nouvelle dénomination de la société de courtage et de conseil en assurance a été adoptée lors de l’AGO de ce jeudi 24 mai.

A l’issue de leur réunion en assemblée générale ordinaire ce jeudi 24 mai, les actionnaires d’Agma Lahlou-Tazi, société cotée à la Bourse de Casablanca et spécialisée dans le conseil et le courtage en assurance et réassurance, ont approuvé la nouvelle dénomination de la société qui devient désormais AGMA.

Il a été également décidé de distribuer un dividende ordinaire de 205 dirhams par action, à compter du 19 juin prochain.