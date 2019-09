© Copyright : DR

Kiosque360. Revenu de l’intermédiaire et performance, mandat d’étude et de placement, amélioration des échanges d’information, encaissement des primes… Autant d’axes de la nouvelle feuille de route dressée par la Fédération des agents et courtiers d’assurance.

Problèmes de commissionnement et de revenu, problématique de la TVA, digital, problèmes de fraudes… Le secteur des assurances connaît de nombreux défis. Afin d’y remédier, une feuille de route a été dressée à l’issue de la 4ème rencontre annuelle de la Fédération nationale des agents et courtiers d’assurance du Maroc (FNACAM). C’est ce qu’on peut lire dans les colonnes du quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans son édition du 16 septembre.

En attendant qu’une confédération réunissant l’ensemble des intermédiaires puisse voir le jour, l’objectif était de rassembler, durant cette conférence, les intermédiaires autour de ces problématiques mais, aussi, d’impulser une nouvelle dynamique pour servir au mieux les intérêts des agents et courtiers d’assurance. Plusieurs recommandations pour remettre à niveau ce secteur sont donc sorties de cette conférence, laissant les principaux acteurs optimistes pour l’avenir de cette profession. Ainsi, 4 groupes de travail ont été constitués entre la Fédération marocaine des sociétés d’assurance et de réassurance (FMSAR) et la FNACAM pour aborder et traiter les premiers sujets sensibles du secteur: revenu de l’intermédiaire et performance, mandat d’étude et de placement, amélioration des échanges d’information, et encaissement des primes.

La révolution digitale est l’un des sujets qui est le plus revenu lors de cette conférence. Lors du panel «Le digital, une opportunité pour l’intermédiaire d’assurance?», les experts ont souligné la nécessité pour les acteurs concernés, à savoir les assurés eux-mêmes, le régulateur, les compagnies d’assurance et les intermédiaires, d’évoluer conjointement pour se préparer à cette évolution. Pour rappel, le chiffre d’affaires du marché des assurances est de 41 milliards de dirhams (+6% en 2018), 60% du CA du marché est généré par les intermédiaires. Plus de 2000 agents et courtiers au Maroc et 9.000 familles vivent d’un salaire versé par un intermédiaire d’assurance.