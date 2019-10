© Copyright : DR

Kiosque360. Face à la multiplication des fausses déclarations de sinistres, les opérateurs ont récemment déployé leur plan anti-fraude. Les détails.

La lutte anti-fraude qu’entendent mener les compagnies d’assurance se met en place. Le dispositif vient d’être déployé, nous apprend La Vie Eco dans sa publication en kiosque ce vendredi. Le journal indique ainsi que de nombreux clients de grandes compagnies d’assurance de la place et plusieurs courtiers rapportent que les circuits et conditions d’indemnisation ont été durcis et entourés de plusieurs niveaux de vérification.

«Les remboursements dans le cadre de procédures normales se font aujourd’hui avec beaucoup de précautions et en recoupant les expertises et les documents de différents intervenants. Depuis avril, les délais s’allongent de manière remarquable», confie un agent assureur, cité par l’hebdomadaire, ajoutant qu’il s’agit de démarches tout à fait légitimes de la part des opérateurs.

Ces derniers entendent ainsi lutter plus efficacement contre les fausses déclarations de sinistres. Notons que les délais de remboursement observés dans la branche se sont allongés de 10 à 15 jours. Au niveau des check-points auto, plusieurs sources du journal indiquent que les dossiers recueillis sont incriminés de fraude jusqu’à preuve du contraire, détaille un expert.

Aussi, les compagnies ont, pour la plupart, limité la possibilité de se faire rembourser auprès de ces structures au premier sinistre dans l’année. Le deuxième est passible d’un doublement de la franchise. Du coup, la démarche est devenue moins attractive aux yeux des concernés. La Vie Eco souligne que ce durcissement est très critiqué par la clientèle.

Sauf que la fraude explose et que les opérateurs se doivent de prendre des mesures. On apprend que depuis le début de l’année, les opérateurs ont mis en place tout un arsenal de mesures dont un extranet au niveau du marché que les gestionnaires des compagnies peuvent consulter afin de détecter les cas éventuels de fraude.