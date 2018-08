© Copyright : DR

Kiosque360. Les statistiques du ministère de tutelle à fin juillet 2018 montrent une belle dynamique des exportations des produits artisanaux marocains.

L’artisanat marocain se porte bien, et même très bien, à l’étranger. En témoignent les statistiques des exportations des produits artisanaux à fin juillet 2018. Aujourd’hui Le Maroc, qui relaie le sujet dans sa publication de ce mardi 28 août, précise d’ailleurs que les expéditions du royaume ne cessent de se consolider, et ce après l’accroissement record observé durant l’année 2017 et la nette amélioration de 18,5% réalisée au premier semestre 2018. Une bonne nouvelle pour les acteurs de ce secteur. En effet, selon les dernières statistiques du ministère de tutelle, les exportations de produits artisanaux ont connu une croissance de 93% au septième mois de cette année, comparativement à la même période de l’année dernière.

Dans les détails, la dinanderie se classe en tête de peloton et enregistre une forte demande à l’étranger. Le volume des exportations de cette filière a été multiplié par 7,4 par rapport à ce qui a été expédié en 2017. La poterie et pierre a aussi réalisé de bonnes performances. Pour sa part, la bijouterie affiche une hausse de 99% des exportations, suivie directement des filières de bois et fer forgé, dont les ventes ont progressé de 82%. On note aussi que les exportations de tapis et vêtements traditionnels se sont redressées de 19% et 9%.

Par marché, les statistiques montrent une très forte progression des exportations des produits artisanaux marocains vers l’Italie. La Belgique se place en deuxième position. Globalement, la tutelle fait remarquer que la majorité des pays européens maintient une évolution positive. Aussi note-t-on que les expéditions vers les Etats-Unis (32% de croissance) représentent, avec les pays arabes, une part de 65% du chiffre d’affaires total à l’export.