© Copyright : DR

Kiosque360. La ville d’Agadir accueille, depuis hier, la 5ème édition du Salon international de l’arganier. Cette rencontre d’envergure, qui doit s’achever aujourd’hui, vise à permettre aux chercheurs nationaux et internationaux de partager leurs connaissances scientifiques et techniques.

La 5ème édition du Salon international de l’arganier bat son plein à Agadir. Grand-messe des professionnels, cet événement constitue une vitrine pour les acteurs du secteur. Cette année, souligne L’Economiste dans son édition du jour, c’est la recherche scientifique qui est à l’honneur. Le journal indique également que cette rencontre est un rendez-vous bisannuel d’échange entre les membres de la communauté scientifique et un lieu de communication et de valorisation des travaux de recherche effectués sur l’arganeraie et l’arganier.

Soulignons que cette rencontre d’envergure internationale est organisée par l’ANDZOA, en partenariat avec le ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime, le Haut commissariat aux eaux et forêts et l’Institut national de recherche agronomique. La rencontre est placée sous le thème «Le capital naturel de l’arganeraie: valeur et valorisation».

Pendant les deux jours du salon (les 10 et 11 décembre 2019), l’objectif est de partager les connaissances scientifiques et techniques entre les chercheurs nationaux et internationaux. Le quotidien fait remarquer que la recherche scientifique est une composante fondamentale du développement de la filière.

A noter que le salon s’inscrit dans une optique de dynamisation économique, écologique et sociale de la filière de l’arganier, ajoute le quotidien. Pour rappel, le contrat-programme de la filière, qui s’étale sur la période 2012-2020, a permis la réhabilitation de 200.000 ha d’arganeraie, sa domestication et l’extension de la culture en conduite moderne sur 5.000 ha.