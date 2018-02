© Copyright : DR

Le groupe APM Terminals MedPort Tangier a reçu, jeudi au port Tanger Med 2, ses trois premiers portiques STS innovants, les plus grands au monde, conçus pour traiter les porte-conteneurs, sillonnant la voie commerciale Asie-Europe.

Livrés par la société chinoise ZPMC, leader mondial de la construction d'engins portuaires de levage, ces plus grands portiques du monde entier "Dual Trolley STS Cranes" sont conçus pour traiter les nouveaux port-conteneurs, dont les capacités vont jusqu'à 22.000 EVP (équivalent vingt pieds), ce qui va renforcer la productivité et la compétitivité de la plateforme portuaire de Tanger Med.

"Ce projet revêt une grande importance dans la mesure où il va renforcer la capacité de traitement de conteneurs du port Tanger Med et garantir plus de flexibilité à Maersk Line, en lui offrant plus d'options d'acheminement, dans le but d'optimiser son réseau de navires et de mieux servir la chaîne logistique des clients", a affirmé le directeur général d'APM Terminals MedPort Tangier, Dennis Olesen, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse tenue à l'occasion de l'arrivée de ces portiques.

Doté d'un investissement de plus de 800 millions de dollars, ce projet stratégique, lancé en 2016, consiste à recevoir 12 portiques innovants en 2018 en vue de commencer la livraison en 2019, a expliqué le responsable, notant que ces portiques auront à atteindre une cadence de 40 mouvements par heure.

"Les portiques STS à double chariot seront dotés de la technologie la plus récente pour atteindre des trajectoires d'élévation optimales avec un atterrissage en douceur sur la plateforme des portiques où les accroche-conteneurs sont retirés. Le chariot secondaire déposera, quant à lui, le conteneur dans la zone de transfert où il sera opéré par le chariot cavalier, qui le transportera à destination. Ce processus permet un très haut standard de productivité", a-t-il assuré.

Dans ce cadre, Dennis Olesen a fait savoir que l'implantation d'APM Terminals MedPort Tangier ouvre de nouveaux champs d'investissement en positionnant le Maroc comme étant une plateforme incontournable du commerce mondial, notant que ce terminal a été conçu pour accueillir les plus grands porte-conteneurs au monde, grâce à ses portiques STS à double chariot et son utilisation de technologies de pointe, garantissant des opérations rapides, sûres et efficaces.

Pour sa part, le président du directoire de l'Agence spéciale Tanger Méditerranée (TMSA), Mehdi Tazi Riffi, a souligné que ce projet d'envergure d'APM Terminals, qui vient conforter le partenariat stratégique liant les deux parties, permettra au groupe de se procurer des équipements de manutention portuaire de dernière génération et de se positionner sur l'une des voies commerciales les plus stratégiques. Occupant une position stratégique sur l'un des corridors maritimes les plus fréquentés du monde, le détroit de Gibraltar accueille quelques 60.000 navires par an. Cette rencontre a été ponctuée également d'une visite du site d'APM Terminals MedPort Tangier.