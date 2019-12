© Copyright : DR

Les 1200 Associés du Groupe Mazars, réunis lors de l’assemblée générale annuelle le 14 décembre à Londres, ont coopté Amine Sabah, associé dans les activités «Financial Advisory Services » aux côtés de Naoufal El Khatib. Il va renforcer l’activité en développant une offre «Project Finance».

Fort d’une vingtaine d’années d’expérience, Amine Sabah a dirigé des missions d’envergure pour le compte de clients marocains et internationaux, des missions allant des due-diligences (acheteur-vendeur), des missions stratégiques et de restructuration financière, à l’évaluation indépendante dans le cadre d’offres publiques de retrait, l’évaluation financière dans le cadre d’opérations stratégiques de restructuration du haut de bilan, en passant par la modélisation financière et les revues de business plan, souligne le cabinet Mazars dans un communiqué.



Amine Sabah a également acquis une expérience et une expertise en gestion et structuration de fonds d’investissement lors de son passage à Attijari Invest.

A 39 ans, il a passé la majeure partie de sa carrière au sein du cabinet depuis son arrivée il y a 18 ans, compte renforcer l’activité «Financial Advisory Services» en développant l’offre «Project Finance» au Maroc.



Amine Sabah est diplômé en finance de HEM Business School et a une MSTCF de l’Université de Montesquieu de Bordeaux (France). Il prépare actuellement un Certificat International en Corporate Finance à HEC Paris.