Kiosque360. Une nouvelle politique en matière d’aménagement du territoire s’impose à l’aune des différentes évolutions enregistrées par le royaume ces dernières années. Voici les détails des nouvelles orientations du gouvernement en matière de politiques publiques d’aménagement du territoire.

Dans sa livraison du jour, Les Inspirations Éco s’intéresse à l’aménagement du territoire. Le journal nous apprend ainsi que le gouvernement ouvre un dialogue national pour l’élaboration des grandes lignes d’une nouvelle politique publique d’aménagement du territoire. A cet effet, une rencontre nationale, qui a réuni toutes les parties prenantes, s’est tenue lundi à Rabat en vue de marquer le lancement officiel de ce chantier. Il faut savoir que les concertations seront menées dans les différentes régions du pays et que l’avis des acteurs locaux et régionaux est indispensable.

Selon le quotidien, le dossier est étroitement lié aux chantiers stratégiques de la mise en œuvre de la régionalisation avancée, de la décentralisation et de la déconcentration administrative qui impose une nouvelle logique de territorialisation non seulement des services, mais aussi des politiques publiques.

Il faut dire que, même si la politique actuelle en matière d’aménagement a porté ses fruits sur bien des plans, il n’en demeure pas moins qu’elle a montré ses limites et a donc besoin d’une actualisation pour pouvoir être en mesure de prendre en compte les différentes évolutions. Les Inspirations Éco estime justement qu’il devient nécessaire de s’atteler à la résolution d’un certain nombre de problématiques parmi lesquelles le manque de convergence des politiques publiques au niveau territorial pour gagner le pari de la lutte contre les disparités spatiales.

Les objectifs à relever fixés par le gouvernement sont nombreux. Dans les détails, il s’agit, comme le précise Les Inspirations Éco, de renforcer l’identité économique des territoires à travers la promotion de la dynamique de l’économie locale. Le but est ainsi de créer des richesses importantes pour garantir un financement durable de la solidarité territoriale, en vue de limiter les disparités spatiales. On apprend aussi qu’il y a nécessité de créer une relation solide entre la politique de la ville et la gestion des espaces ruraux qui sont confrontés à plusieurs contraintes.

Un autre point concerne la nécessité d’assurer une meilleure gestion des mutations que connaît le milieu rural à travers le développement de nouveaux centres émergents. Selon Les Inspirations Éco, la mise en œuvre de ces orientations demeure tributaire de l’engagement des parties concernées pour concrétiser la vision de l’État en matière de développement territorial.