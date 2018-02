© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, se penche sur la numérisation des documents de l’urbanisme.

Comment tirer avantage du digital pour améliorer et développer des services intelligents au profit du citoyen? C’est ce à quoi réfléchit le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi 6 février.

Selon le quotidien, le ministère plancherait actuellement sur la réalisation d’une étude pour mettre en place un géoportail qui devrait regrouper l’ensemble des documents de l’urbanisme, au profit des professionnels et du grand public. L’initiative vise à mettre à la disposition des concernés des données actualisées, le schéma directeur d’aménagement urbain, le plan de développement des agglomérations rurales et le plan de zonage.

Le journal indique que ces données couvrent les 29 agences urbaines du royaume, ajoutant que la connaissance du territoire nécessite de plus en plus de données numériques afin de faciliter la prise de décision et l’élaboration de synthèse sur les données urbanistiques.

Le ministère explique que ledit géoportail présente plusieurs arguments, parmi lesquels un envoi sécurisé des documents numériques, un accès facile et gratuit à l’information urbanistique et aux règlements d’aménagement et un droit de regard sur la constructibilité à travers une note de renseignement.

Aujourd’hui Le Maroc précise que l’utilisation du numérique au profit des citoyens constitue aujourd’hui un vrai enjeu stratégique de développement. Ainsi, la transformation numérique en cours permet aux territoires d’être de plus en plus compétitifs et attractifs en matière d’amélioration de l’environnement des affaires, de simplification des procédures, de promotion de l’investissement et d’amélioration des conditions de vie des citoyens.