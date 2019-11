© Copyright : DR

Le Centre monétique interbancaire (CMI) et AfricaPass s’apprêtent à annoncer le lancement au Maroc de la solution de paiement AliPay. La stratégie de déploiement de celle-ci auprès des marchands marocains sera dévoilée jeudi prochain à Casablanca.

Afin d’accompagner les commerçants marocains dans leur démarche de digitalisation et d’équipement, le CMI s’associe à AfricaPass en vue de déployer le projet d’acceptation des paiements via AliPay, soulignent les trois partenaires dans un communiqué conjoint.

Filiale du géant chinois Alibaba et de Ant Financial Services Group, Alipay est la plus grande plateforme de paiement mobile et digitale au monde, particulièrement populaire en Chine à travers notamment le système de wallet ou portefeuille électronique sur smartphone. «Avec plus d’un milliard d’utilisateurs, cette solution représente une réelle opportunité pour le développement de l’économie liée à l’activité touristique chinoise au Maroc», poursuit la même source.

Selon une étude Statista, 87% des chinois âgés de 18 à 69 ans déclarent utiliser Alipay ce qui en fait la solution digitale privilégiée dans le pays, en la matière. La filiale de paiement d'Alibaba compte aujourd’hui plus d’1,2 milliards d'utilisateurs, grâce à ses partenariats avec des portefeuilles numériques locaux en République de Corée, en Thaïlande, en Malaisie, aux Philippines, en Indonésie, en Inde, au Bangladesh, au Pakistan et, depuis récemment, en Europe.