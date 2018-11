Algérie: International Crisis Group prédit une crise économique imminente

© Copyright : DR

Les jeunes de moins de 30 ans, qui représentent plus de la moitié de la population algérienne, et qui arrivent dans le marche du travail constituent une véritable bombe sociale à retardement. L'Etat algérien qui "reconnaît l'échec de son modèle", n'a plus les moyens de sa politique sociale...

Lire la suite de l'article sur: le360afrique.com

Par Mar bassine