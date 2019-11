Akhannouch reçoit la médaille de l'Union Internationale des Sciences du Sol

© Copyright : khalil Essalak

La médaille de l'Union Internationale des Sciences du Sol (IUSS) a été décernée, mardi à Benguérir, au ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, et Président de la Fondation pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine aux changements climatiques.