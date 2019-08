© Copyright : DR

A quelques jours de la fête de l’Aïd Al-Adha, l’offre du cheptel a atteint 8,5 millions de têtes face à une demande estimée à 5,4 millions. Selon les données recueillies par le ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts évaluant l’offre et la demande en ovins et caprins, il ressort que les disponibilités dépassent la demande de plus de 40%, peut-on lire dans les colonnes du quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 8 août.

Dans le détail, l’offre en ovins et caprins destinés à l’abattage compte 4,3 millions d’ovins mâles, 2,8 millions de brebis et 1,4 million de caprins. Au niveau de la demande, le ministère fait savoir qu’elle englobe 5 millions d’ovins et 460.000 caprins, alors que l’on recense 8 millions de têtes identifiées dans 30 souks temporaires installés. Depuis plusieurs mois, le département de l’agriculture a mis en place un plan d’action opérationnel avec une série de mesures. Il s’agit notamment de l’enregistrement des unités d’élevage et d’engraissement des animaux.

Parallèlement, une opération d’identification spéciale pour l’Aïd Al-Adha en tant qu’outil de transparence et de traçabilité dans les transactions des animaux a été menée. Celle-ci a permis d’identifier près de 8 millions de têtes d’ovins et de caprins, relève la tutelle, précisant qu’en collaboration avec le ministère de l’intérieur, il a également été procédé à l’installation de 30 souks temporaires dans certaines villes du Royaume, afin de renforcer les structures de commercialisation des animaux destinés à l’abattage.

Au niveau de la sensibilisation, une campagne de communication pour informer les opérateurs, orienter et conseiller les consommateurs est mise en place. A cela s’ajoute la réalisation de l’opération «Guezar Diali». Celle-ci vise à améliorer les conditions hygiéniques d’abattage et de conservation des carcasses. Dans le même sens, la tutelle annonce qu’une permanence sera assurée durant les jours de l’Aïd par les services vétérinaires de l’ONSSA.