Le ministère de l’Agriculture vient d’arrêter avec l’Ordre des pharmaciens une série de mesures encadrant la commercialisation des médicaments vétérinaires pendant la période d’engraissement de l’offre destinée à Aïd Al Adha

Dans le cadre de la prévention sanitaire et des préparatifs de Aïd Al Adha 1439 (2018), le ministre de l’Agriculture, des pêches maritimes, du développement rural et des eaux et forêts (MAPMDREF) s’est réuni ce vendredi 1er juin avec le président du Conseil national de l’Ordre national des pharmaciens, accompagné de membres de son bureau au sujet de la commercialisation des médicaments vétérinaires par les pharmacies pendant la période d’engraissement de l’offre destinée à Aïd Al Adha.



«Le recours à l’utilisation frauduleuse ou abusive de substances pharmaceutiques est lié aux pratiques d’engraissement pouvant être utilisées de manière ponctuelle et accélérée par certains engraisseurs ou vendeurs d’animaux destinés à l’abattage de l’Aïd», souligne le MAPMDREF dans un communiqué.



Lors de cette réunion, afin d’écarter les possibles facteurs pouvant affecter la qualité des viandes abattues, notamment l’usage non contrôlé et illicite de substances et médicaments non autorisés chez les animaux, le concours et l’accompagnement de l’Ordre des pharmaciens a été sollicité afin de mettre en place une série de mesures de vigilance, poursuit la même source.

Voici la liste des dispositions arrêtées lors de la réunion du ministère avec l’Ordre des pharmaciens.



- La délivrance des médicaments vétérinaires, notamment les anti-inflammatoires, se fera uniquement sur ordonnance vétérinaire;

-La délivrance de fortifiants (produits énergisants) et des contraceptifs féminins («MINIDRIL» ou traitement équivalent) doit être contrôlée et suivie;

-En cas de constat de demandes anormales ou excessives en produits pharmaceutiques tels que ceux précités, le pharmacien doit aviser les services de l’ONSSA qui prendront les mesures nécessaires.