Les éleveurs marocains pourront réaliser un chiffre d'affaires dépassant les 12 milliards de dirhams. La plus grande partie de cette manne financière sera transférée au milieu rural, pour aider les agriculteurs à faire face aux dépenses de leurs autres activités agricoles.

Aid Al Adha est une opportunité en or pour les agriculeurs marocains. Les transactions commerciales des animaux d’abattage à l’occasion de la "fête du mouton" permettront en effet de réaliser un chiffre d’affaires dépassant les 12 milliards de dirhams.

La plus grande partie de cette manne financière sera transférée au milieu rural, permettant ainsi aux agriculteurs de faire face aux dépenses de leurs autres activités agricoles, en particulier durant la période de lancement de la campagne agricole 2019-2020. Ces ressources financières contribueront à dynamiser les activités économiques globales dans le monde rural.

C'est ce que vient d'annoncer le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts dans un communiqué.

Le département de Aziz Akhennouch précise également que cette année les disponibilités en animaux dépassent la demande de plus de 40%. En effet, l'offre en ovins et caprins destinés à l’abattage de l’Aïd est estimée à près de 8.5 millions de têtes dont 4.3 millions d’ovins mâles, 2.8 millions de brebis et 1.4 millions de caprins.

La demande est quant à elle estimée à 5,4 millions de têtes, dont 5 millions d’ovins et 460.000 caprins.