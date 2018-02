© Copyright : DR

Kiosque360. L’importante participation du Maroc au Salon Fruit Logistica est la preuve que le royaume veut se faire une plus grande place dans les commandes de l’Allemagne en matière d’agrumes. Il s’agit du premier importateur mondial d’oranges et 2e de petits fruits.

Le Maroc lance l’offensive sur le marché allemand des fruits. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte que le royaume fait bonne figure avec un pavillon s’étendant sur une superficie de 1.032 m2 au Salon Fruit Logstica de Berlin où les opérateurs tentent de mettre en valeur l’offre marocaine exportable en agrumes, primeurs, fruits rouges, avocat, pommes, grenadines, fruits exotiques, herbes aromatiques… Objectif: conquérir de nouveaux marchés et particulièrement le marché allemand.



Justement, comme le précise le quotidien, l’Allemagne est le premier importateur mondial d’oranges et le second de petits fruits. Il reçoit 850.000 tonnes d’agrumes par an dont pas plus 2.000 tonnes provenant du Maroc. Il faudra donc redoubler d’efforts pour augmenter les expéditions d’oranges vers l’Allemagne. Pour ce faire, le Maroc devrait ainsi adapter son outil de conditionnement aux exigences du consommateur allemand.



Au delà, si c’est la 17e participation consécutive des opérateurs marocains au Fruit Logistica, c’est que le salon représente un important potentiel: «2.800 exposants représentant près de 80 pays et plus de 70.000 visiteurs issus de 130 pays». C’est en partie la raison pour laquelle le pavillon marocain englobe une quarantaine de producteurs-exportateurs et d'associations professionnelles dont les Domaines Export, Copag Export, les Domaines Brahim Zniber, SKS, Delassus, Clémentina, Lymouna Matysha, Agrupa Marca, Citrus Farm Export, Holmar Fruit, GPC Carton, Fresh Fruit, Agrumar Souss, Cap Agro… Et aussi, Apefel, Fifel, Maroc Citrus … ou encore, l’AMPFR et l’AMCEF.

Des réunions B to B avec les quatre plus importants groupes au monde, spécialisés dans l’exportation des produits agricoles ont été tenues. Des liens avec ces importateurs sont en train d’être tissés. La filière des agrumes permet de rapatrier au pays l’équivalent de 4 milliards de DH en devises par an.

Toujours est-il, le quotidien constate que la part de la récolte exportée n’excède pas 25% (sur 2,3 millions de tonnes produits, seuls près de 650.000 tonnes d’agrumes ont été exportés durant la campagne 2016/2017). Aujourd’hui, il faut développer une stratégie de l’export pour augmenter les parts de marché.

Le produit marocain reste malheureusement moins compétitif que l’espagnol car il est pénalisé sur la logistique et le transport. L’Etat devrait subventionner le kilo d’1 DH pour que les deux soient à égalité. D’autant plus que malgré tout, les agrumes marocains appréciés pour leur qualité gustative s’imposent et ont de bonnes perspectives pour conquérir plus de marchés internationaux en plus de ceux de l’Asie et de l’Afrique.