Agro-industrie: 52,17 milliards de dirhams à l'export en 2017

Kiosque360. L'agriculture et l'agroalimentaire ont réalisé, en 2017, une belle performance à l’export. Selon l’Office des changes, les agriculteurs et agro-industriels auraient réalisé des expéditions de l’ordre de 52,17 milliards de dirhams, contre 48,48 milliards de dirhams en 2016.

Les exportations agroalimentaires et agricoles se portent bien, et même très bien. En effet, leur performance à l’export s’est nettement améliorée en 2017, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc qui, dans sa livraison du jour, note une hausse de 7,6% des ventes des produits agricoles et agroalimentaires. Une ventilation qui avoisine celle enregistrée par le secteur automobile, dont les exportations se sont inscrites en progression de 7,1%, souligne le quotidien. Les statistiques dévoilées par l’Office des changes révèlent d'ailleurs que, en termes de valeur, l’agriculture et l’agro-industrie se positionnent comme le deuxième secteur ayant amélioré la dynamique des exportations marocaines en 2017. Ainsi, sur un montant de 244,98 millions de dirhams d’exportations globales, les agriculteurs et agro-industriels ont réalisé des expéditions de l’ordre de 52,17 milliards de dirhams, contre 48,48 milliards de dirhams en 2016. Une performance remarquable. Dans les détails, on remarque que la croissance enregistrée en 2017 est essentiellement tirée par la dynamique des produits issus de l’industrie agroalimentaires, avec des ventes d’une valeur de 32,07 milliards de dirhams, en amélioration de 8,8% par rapport à l’année dernière. Toutefois, Aujourd’hui Le Maroc souligne que ces chiffres sont encore provisoires. Toujours est-il que, pour les opérateurs, il s'agit là d'un bon indicateur qui repositionne le secteur agroalimentaire en bonne place dans l’économie du pays. Outre les marchés traditionnels européens, les produits ont également été expédiés vers de nouveaux circuits dont, notamment, les marchés africains, asiatiques et du Moyen-Orient. Le journal précise que la branche «agriculture, sylviculture et chasse» constitue l’un des piliers du secteur à l’export.

Par Ismail Benbaba